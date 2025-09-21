Овечкин не сыграет в первом предсезонном матче "Вашингтона"

Российский хоккеист из-за травмы пропустил тренировки команды 19 и 20 сентября

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не примет участия в первом предсезонном матче команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона НХЛ, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери сообщил, что травма не представляет серьезной опасности. 19 сентября российский нападающий не выходил на лед на тренировке. 20 сентября Овечкин вновь не принял участия в тренировке.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

В первом предсезонном матче сезона "Вашингтон" на выезде сыграет с "Бостоном" в ночь на 22 сентября.