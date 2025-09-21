Заместитель председателя Совета Федерации отметил, что ограничения в отношении российских спортсменов являются "радикальным нарушением принципа "спорт вне политики"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал "ударом в спину" олимпийского движения решение Международного олимпийского комитета (МОК) ограничить участие российских спортсменов в Олимпиаде 2026 года и не принимать никаких мер в отношении Израиля. Такое мнение сенатор высказал в интервью ТАСС на полях Первой Всемирной общественной ассамблеи.

"Прямо противоположные решения по России и по Израилю в условиях, когда, с моей точки зрения, политика и спорт по определению не должны были совмещаться, такое решение должно было быть равным по отношению к любым странам, которые вовлечены в любые конфликты, для меня крайне прискорбно. Для меня [оно] является ударом в спину международному олимпийскому движению. Оно было таким изначально, и оно, к сожалению, остается таковым и сейчас, когда Международный олимпийский комитет фактически воспроизводит свою прежнюю, изначально ошибочную позицию", - сказал Косачев.

Он напомнил, что МОК решил не лишать Израиль возможности участвовать в Олимпиаде, потому что "государство Израиль якобы безукоризненно соблюдает Олимпийскую хартию". "Извините меня, я не могу согласиться по определению с такого рода выводами Международного олимпийского комитета", - подчеркнул сенатор.

Косачев также отметил, что ограничения в отношении российских спортсменов являются "радикальным нарушением принципа "спорт вне политики".

Ранее в МОК подтвердили, что российские спортсмены не выступят в командных видах спорта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также в МОК заявили, что спортсменам из России запретят участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2026. Глава МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что считает "самым справедливым" сохранить текущие санкции к российскому спорту.

О форуме

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея народов мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.