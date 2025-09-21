После US Open Медведев прекратил сотрудничество с французом Жилем Сервара, которое длилось с 2017 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Шведский специалист Томас Юханссон обладает глубокими знаниями тенниса, поэтому есть шанс, что он сможет привнести что-то позитивное в игру россиянина Даниила Медведева. Такое мнение в интервью ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

После US Open Медведев прекратил сотрудничество с французом Жилем Сервара, которое длилось с 2017 года. Юханссон стал новым тренером россиянина.

"У него был гениальный тренер Жиль Сервара, который привел Даниила на вершину пьедестала. Я знаю Жиля, он умел работать с Даниилом. Может быть, сейчас Даниил попробует другого тренера, сравнит и вернется к Сервара. Не думаю, что они разошлись врагами", - сказал Чесноков.

"Я не знаю, с кем работал Юханссон, но чтобы работать с Даниилом, нужно знать его характер и манеры. Не думаю, что для Юханссона это будет просто. Он был гениальным игроком, у которого есть большой фундамент знаний. Надеюсь, что он что-то позитивное донесет до Даниила", - добавил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 24 сентября.