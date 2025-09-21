На решение УЕФА могут повлиять представители Катара

ТАСС, 21 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение об отстранении израильских клубов и сборных от турниров под эгидой организации. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

По информации источника, на решение УЕФА могут повлиять представители Катара. Решение, как сообщает газета, может быть принято 23 сентября.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.