Игроки не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать к началу матча в связи с перекрытиями улиц в центре Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" приехали на матч девятого тура Мир - Российской премьер-лиги на такси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил защитник самарского клуба Никита Чернов.

В пресс-службе "Спартака" объяснили, что футболисты не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать к началу матча: "Из-за перекрытия улиц в центре Москвы возникли логистические трудности, был риск, что автобус не приедет вовремя. Приносим извинения гостям".

Матч пройдет в воскресенье на "Лукойл-Арене" и начнется в 14:30 мск.