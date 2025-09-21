Российский спортсмен занял первое место в отборочном турнире на Олимпиаду

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник показал высокий уровень артистизма на отборочном турнире к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Ранее Гуменник занял первое место в отборочном турнире. Россиянин выступал в образе главного героя фильма "Парфюмер" в короткой программе и в образе Евгения Онегина - в произвольной. В сумме Гуменник получил 262,82 балла.

"Сами постановки просто шикарные. Это те программы, которые произвели огромное впечатление. Надо отметить, что Петр очень хороший "катальщик", очень красивый, артистичный парень, и выразить уважение постановщикам и костюмерам. Что касается соперников, они есть всегда, но в фигурном катании спортсмены, в первую очередь, соревнуются сами с собой, нужно делать свое по максимуму, но и других недооценивать нельзя. В том, что Петя отберется, я не сомневалась, но впереди много работы", - сказала Гончаренко.