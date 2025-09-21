Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями квалификационного олимпийского турнира

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник блестяще справились с задачей на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.

В воскресенье Гуменник стал победителем олимпийского квалификационного турнира и отобрался на Олимпийские игры 2026 года. Россиянин набрал 262,82 балла по сумме короткой (93,80 балла) и произвольной (169,02) программ. В субботу на Олимпиаду квалифицировалась Аделия Петросян, заняв первое место.

"Всегда важно показать уровень - уровень и Петросян, и Гуменника был совершенно другой, отрыв баллов сам за себя говорит. Это говорит о том, что просто мы не были допущены на эти чемпионаты мира, а так бы никогда и не отбирались. Я уже и не помню, чтобы так было - всегда попадали в отбор на чемпионатах мира, причем с высокими местами. Жизнь преподнесла нам такую ситуацию, но мы с ней блестяще справились. Едем дальше", - сказала Чайковская.

Соревнования в Пекине стали первым международным турниром для российских фигуристов за 3,5 года. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе только в индивидуальных соревнованиях на тех же условиях, что и на Олимпиаде-2024.