Аделия Петросян и Петр Гуменник отобрались на Олимпийские игры 2026 года в Пекине, выиграв квалификационный турнир

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выступление российского фигуриста Петра Гуменника на олимпийском отборочном турнире в Пекине стало примером высочайшего спортивного мастерства. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Ранее Аделия Петросян и Гуменник отобрались на Олимпийские игры 2026 года в Пекине. Оба спортсмена выиграли квалификационные турниры одиночников.

"Российский фигурист Петр Гуменник продемонстрировал высочайший уровень подготовки и уверенно завоевал олимпийскую путевку. Его выступление в Пекине стало примером высочайшего спортивного мастерства. Важно, что в мужском одиночном катании Россия вновь будет представлена сильным спортсменом, способным бороться за высокие места на Олимпийских играх. Ранее отбор прошла Аделия Петросян, и теперь у нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде", - сказал Дегтярев.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе только в индивидуальных соревнованиях на тех же условиях, что и на Олимпиаде-2024.