Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями олимпийского отборочного турнира

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян смогли справиться с волнением в отборочном турнире к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Петросян и Гуменник стали победителями одиночных соревнований.

"Я думаю, Аделию и Петю зажимало, особенно в начале, но потом они сумели справиться с волнением. Все-таки они опытные фигуристы. Они участвовали в российских соревнованиях, которые не уступают, а порой и превосходят международные, и это помогло им держаться в тонусе", - сказала Гончаренко.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе только в индивидуальных соревнованиях на тех же условиях, что и на Олимпиаде-2024.