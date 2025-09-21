Аделия Петросян и Петр Гумменик завоевали право выступить на Олимпийских играх 2026 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник проявили свои сильные качества и характер на олимпийском квалификационном турнире, несмотря на обстоятельства. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Петросян и Гуменник стали победителями квалификационного турнира в одиночном катании и завоевали олимпийские лицензии. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Для российских фигуристов турнир в Пекине стал первым международным стартом за 3,5 года.

"Наши ребята Аделия Петросян и Петр Гуменник очень достойно выступили на отборочном квалификационном турнире в Пекине, подтвердив высокий уровень нашей отечественной школы фигурного катания. Мы поздравляем ребят с успешным выступлением и благодарны их тренерам Этери Тутберидзе, Вероника Дайнеко за профессиональный подход и грамотную подготовку спортсменов к этому турниру. Несмотря на обстоятельства, ребята проявили свои сильные качества, характер", - сказал Сихарулидзе.

"Хотел бы также поблагодарить всех, кто работал с фигуристами, всех любителей фигурного катания, всех, кто поддерживал нас. Поверьте, мы это ощущали, и это важно. Будем готовиться к Милану. Уверен, наши спортсмены смогут и на Олимпиаде показать свои лучшие прокаты", - добавил глава ФФККР.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.