МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:1 одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Лукойл-Арена".
Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Манфред Угальде (52-я, 71-я минуты). У проигравших отличился Владимир Игнатенко (7). Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Угальде забил первые голы в текущем чемпионате.
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в этом сезоне РПЛ. Футболист пропустит игру следующего тура чемпионата с "Пари Нижний Новгород".
На скамейке "Спартака" отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей "Спартака" в РПЛ и Фонбет - Кубке России.
Футболисты "Крыльев Советов" приехали на матч со "Спартаком" на такси. В пресс-службе "Спартака" объяснили, что игроки гостей не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать к началу встречи.
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков, "Крылья Советов" с 12 очками идут 10-ми. В следующем туре "Спартак" 28 сентября дома встретится с "Пари Нижний Новгород", "Крылья Советов" 26 сентября проведут домашний матч с московским "Динамо".
1
"Краснодар"
8
6
1
1
19
20
5
15
2
"Локомотив"
9
4
5
0
17
20
13
7
3
"Балтика"
8
4
4
0
16
13
5
8
4
ЦСКА
8
4
3
1
15
15
7
8
5
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
6
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
7
"Зенит"
8
3
4
1
13
13
7
6
8
"Динамо" М
9
3
3
3
12
12
10
2
9
"Ахмат"
9
3
3
3
12
11
11
0
10
"Крылья Советов"
9
3
3
3
12
14
16
-2
11
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
12
"Ростов"
8
2
2
4
8
8
12
-4
13
"Оренбург"
9
1
4
4
7
11
16
-6
14
"Акрон"
9
1
4
4
7
12
14
-2
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17