Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:1 одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Лукойл-Арена".

Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Манфред Угальде (52-я, 71-я минуты). У проигравших отличился Владимир Игнатенко (7). Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Угальде забил первые голы в текущем чемпионате.

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в этом сезоне РПЛ. Футболист пропустит игру следующего тура чемпионата с "Пари Нижний Новгород".

На скамейке "Спартака" отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей "Спартака" в РПЛ и Фонбет - Кубке России.

Футболисты "Крыльев Советов" приехали на матч со "Спартаком" на такси. В пресс-службе "Спартака" объяснили, что игроки гостей не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать к началу встречи.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков, "Крылья Советов" с 12 очками идут 10-ми. В следующем туре "Спартак" 28 сентября дома встретится с "Пари Нижний Новгород", "Крылья Советов" 26 сентября проведут домашний матч с московским "Динамо".