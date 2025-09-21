Армейцы уступили "Металлургу" со счетом 4:5

ТАСС, 21 сентября. Московский ЦСКА со счетом 4:5 уступил магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерпел третье поражение подряд. Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Люк Джонсон (7-я минута), Даниил Вовченко (9), Роман Канцеров (25), Дмитрий Силантьев (27) и Никита Михайлис (31). У проигравших отличились Виталий Абрамов (4), Ярослав Яппаров (23), Николай Коваленко (46) и Денис Зернов (48).

ЦСКА ранее уступил московскому "Спартаку" (5:6 по буллитам) и ярославскому "Локомотиву" (1:5). Армейцы набрали 7 очков после 7 матчей и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" с 12 очками в 7 играх возглавляет таблицу Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 23 сентября на выезде сыграет с владивостокским "Адмиралом", "Металлург" в тот же день примет "Спартак".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 6 4 2 0 0 0 0 0 23-12 12 2 "Локомотив" 6 3 0 1 0 1 0 1 22-13 9 3 "Спартак" 7 2 0 1 1 1 0 2 23-25 8 4 ЦСКА 7 3 0 0 1 0 0 3 19-21 7 5 СКА 5 2 1 0 0 1 0 1 20-15 7 6 "Северсталь" 6 3 0 0 0 0 0 3 14-14 6 7 "Динамо" Мн 5 2 0 0 1 1 0 1 15-13 6 8 "Шанхай Дрэгонс" 5 2 0 0 1 0 0 2 18-18 5 9 "Сочи" 5 1 0 1 0 1 0 2 11-13 5 10 "Динамо" М 6 0 0 2 1 0 0 3 16-25 5 11 "Лада" 5 1 0 0 0 0 0 4 10-24 2