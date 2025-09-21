ТАСС, 21 сентября. Московский ЦСКА со счетом 4:5 уступил магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и потерпел третье поражение подряд. Встреча прошла в Магнитогорске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Люк Джонсон (7-я минута), Даниил Вовченко (9), Роман Канцеров (25), Дмитрий Силантьев (27) и Никита Михайлис (31). У проигравших отличились Виталий Абрамов (4), Ярослав Яппаров (23), Николай Коваленко (46) и Денис Зернов (48).
ЦСКА ранее уступил московскому "Спартаку" (5:6 по буллитам) и ярославскому "Локомотиву" (1:5). Армейцы набрали 7 очков после 7 матчей и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" с 12 очками в 7 играх возглавляет таблицу Восточной конференции.
В следующем матче ЦСКА 23 сентября на выезде сыграет с владивостокским "Адмиралом", "Металлург" в тот же день примет "Спартак".
1
"Торпедо"
6
4
2
0
0
0
0
0
23-12
12
2
"Локомотив"
6
3
0
1
0
1
0
1
22-13
9
3
"Спартак"
7
2
0
1
1
1
0
2
23-25
8
4
ЦСКА
7
3
0
0
1
0
0
3
19-21
7
5
СКА
5
2
1
0
0
1
0
1
20-15
7
6
"Северсталь"
6
3
0
0
0
0
0
3
14-14
6
7
"Динамо" Мн
5
2
0
0
1
1
0
1
15-13
6
8
"Шанхай Дрэгонс"
5
2
0
0
1
0
0
2
18-18
5
9
"Сочи"
5
1
0
1
0
1
0
2
11-13
5
10
"Динамо" М
6
0
0
2
1
0
0
3
16-25
5
11
"Лада"
5
1
0
0
0
0
0
4
10-24
2
1
"Металлург"
7
4
0
1
1
1
0
0
28-18
12
2
"Трактор"
8
3
1
0
1
1
0
2
22-24
10
3
"Автомобилист"
6
3
0
1
0
0
0
2
22-16
8
4
"Авангард"
5
2
1
1
0
0
0
1
18-13
8
5
"Адмирал"
6
2
0
1
2
0
0
1
14-10
8
6
"Нефтехимик"
6
2
1
0
0
0
0
3
16-20
6
7
"Амур"
6
2
0
0
2
0
0
2
14-15
6
8
"Барыс"
6
1
1
1
0
0
0
3
17-19
6
9
"Сибирь"
5
1
0
2
0
0
0
2
7-8
6
10
"Ак Барс"
6
2
0
0
1
0
0
3
15-20
5
11
"Салават Юлаев"
6
0
1
0
0
1
0
4
12-20
3