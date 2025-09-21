Произвольную программу "Онегин" Гуменник исполнял в прошлом сезоне, незадолго до старта турнира в Пекине тренерский штаб фигуриста принял решение вернуться к этой постановке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Программа Петра Гуменника "Онегин", с которой фигурист выиграл олимпийскую квалификацию на турнире в Пекине, по-хорошему заматерела и стала исполняться более осознанно. Таким мнением с ТАСС поделился хореограф-постановщик, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

В произвольной программе "Онегин" фигурист исполнил пять четверных прыжков - четверной флип, четверной лутц (со степ-аутом), четверной риттбергер, каскады из четверного сальхова и тройного тулупа, затем из четверного сальхова и двойного акселя, а также тройной аксель. Произвольную программу "Онегин" Гуменник исполнял в прошлом сезоне. Незадолго до старта турнира в Пекине тренерский штаб фигуриста принял решение вернуться к этой постановке.

"Считаю, что программа "Онегин", как говорится, по-хорошему заматерела, стала еще более осознанно исполняться, зазвучала очень хорошо. Мы еще ее чуть-то доведем до совершенства", - рассказал Авербух.

"Сегодня в прокате была хорошая энергия и показаны сложнейшие четверные. Были две ошибки на лутцах, но, я думаю, эмоции уже захлестывали, чуть поторопился. И тем не менее это было очень хорошее выступление. Считаю, что это просто здорово, что Петр не пошел на упрощение программы, что оставил пять четверных, хотя уровень соперников позволял это делать. Это говорит о серьезных намерениях и хорошей работе в межсезонье. Поздравляю Петра", - подчеркнул Авербух.

Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России. Гуменник стал третьим представителем России, отобравшимся на Олимпийские игры. Ранее фигуристка Аделия Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине. Также на соревнования квалифицировался ски-альпинист Никита Филиппов.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.