Петр снова первый. Фигурист Гуменник отобрался на Олимпиаду

Спортсмен занял первое место на квалификационном турнире в Пекине

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник уверенно выиграл отборочный турнир к Олимпийским играм 2026 года. Фигурист по сумме короткой и произвольной программ набрал 262,82 балла - отрыв от второго места составил 34,22 балла.

Днем ранее то же самое удалось Аделии Петросян. Теперь у фигуристов из России две квоты на Игры.

Гуменник начал свой путь к Пекину победой в финале Гран-при России 2025 года с рекордом страны. По окончании финала он шуточно оценил в 5% шансы на Олимпиаду в Милане. К марту спортсмен оценил их уже в 7%. Приехав в Китай, он предпочел необычную форму подготовки к такому старту: утренним тренировкам фигурист предпочел знакомство с красотами Пекина. В целом он провел спокойные и уверенные тренировки перед началом турнира. Исключением стал лишь прогон в день выступления, где у него не пошел четверной лутц, он же подвел и во время проката - фигурист подставил вторую ногу при приземлении.

Большое количество сложных прыжков было оправданно, потому что Гуменник поставил перед собой задачу-максимум - не только отобраться на Олимпийские игры, но и показать свой высочайший уровень. В общей сложности он зашел на пять четверных, четыре из них абсолютно удались. Пекин - то самое место, где это было необходимо продемонстрировать. Российские фигуристы не выступали на международной арене 3,5 года, это ли не самый подходящий момент, чтобы напомнить о том, как их оценивали раньше, в том числе и в компонентах (композиция, скольжение и артистизм). Есть и еще один нюанс - до Олимпиады у российских фигуристов шанса снова показать свои возможности больше не будет.

Как позже рассказал ТАСС тренер-хореограф Николай Морошкин, выступление с таким сложным прыжковым набором было решением Петра: "Его возможная поездка на Олимпийские игры пройдет в борьбе с ведущими спортсменами. И он прекрасно понимает, что без сложнейшего контента это не получится, какой смысл ехать туристом? Это его врожденный максимализм, его характер". Интересно, что Гуменник зашел на пять четверных прыжков, в то время как у других 25 фигуристов на всех было 14 четверных - это в среднем 0,56 на одного человека.

Главный тренер сборной России Елена Чайковская в разговоре с ТАСС отметила, что Петросян и Гуменник блестяще справились с задачей на квалификационном турнире: "Всегда важно показать уровень - их уровень был совершенно другой, отрыв баллов сам за себя говорит. Это говорит о том, что просто мы не были допущены на эти чемпионаты мира, а так бы никогда и не отбирались [через квалификационный турнир]. Я уже и не помню, чтобы так было - всегда попадали в отбор на чемпионатах мира, причем с высокими местами. Жизнь преподнесла нам такую ситуацию, но мы с ней блестяще справились".

Важный шаг

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе отметил, что российские фигуристы проявили характер, несмотря на обстоятельства: "Наши ребята очень достойно выступили в Пекине, подтвердив высокий уровень нашей отечественной школы фигурного катания. Мы поздравляем ребят с успешным выступлением и благодарны их тренерам Этери Тутберидзе, Веронике Дайнеко за профессиональный подход и грамотную подготовку спортсменов к этому турниру".

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что выступление Гуменника на олимпийском отборочном турнире в Пекине стало примером высочайшего спортивного мастерства: "Важно, что в мужском одиночном катании Россия вновь будет представлена сильным спортсменом, способным бороться за высокие места на Олимпийских играх. Ранее отбор прошла Аделия Петросян, и теперь у нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде".

Если в Пекине победа Гуменника была ожидаема при чистых прокатах, сильном контенте и хорошем настрое, то на Олимпиаде-2026 ему придется столкнуться с другим уровнем конкуренции. Сегодня главный фаворит - представляющий США Илья Малинин, первый фигурист, исполнивший четверной аксель на соревнованиях, спортсмен, обладающий очень высоким уровнем сложности прыжков. Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров улучшил свои результаты за последние несколько сезонов. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года японец Юма Кагияма за последние четыре года трижды попал на пьедестал чемпионатов мира. Не стоит забывать и о чемпионе Европы французе Адаме Сяо Хим Фа. Перечисленные фигуристы отличаются программами с высоким уровнем сложности, их слаженностью и целостностью.

Петросян, в свою очередь, в Пекине соперничала с чемпионками Европы, но не стоит забывать о результатах чемпионата мира - американки Алиса Лью, Изабо Левито и Эмбер Гленн всегда находятся на пьедестале крупнейших турниров или около него. Японка Каори Сакамото и раньше составляла конкуренцию отечественным фигуристкам. Одни из важнейших козырей россиян в данной ситуации - школа, опыт подготовки, спортивный характер, воспитанный десятилетиями, и, наконец, условия подготовки. Да, у них нет возможности выступать на международных стартах, нарабатывая авторитет и опыт международной борьбы, но в сложившейся ситуации все это им попробуют обеспечить дома - руководство российского спорта, ФФККР, а также многолетние спарринг-партнеры. Ближайшая очередная точка отсчета - контрольные прокаты в Санкт-Петербурге.

До Олимпиады в Милане остался еще один, но очень протяженный шаг. Казалось бы, свою задачу Петросян и Гуменник выполнили, но ни они, ни их армия болельщиков, ни специалисты не могут на 100% быть спокойны за финальный результат на главном старте четырехлетия - российские спортсмены продолжают проходить проверки. Учитывая опыт Олимпиады в Париже, куда не были допущены те, кто завоевали олимпийские лицензии, сейчас никто не может уверенно гарантировать участие. 19 сентября Международный олимпийский комитет сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе только в индивидуальных соревнованиях. Помимо Петросян и Гуменника, право выступить на Олимпиаде завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.