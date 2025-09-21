Встреча завершилась со счетом 0:0

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб "Балтика" со счетом 0:0 сыграл вничью с "Ростовом" в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

"Балтика" продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 9 матчей. Калининградская команда вместе с московским "Локомотивом" остаются единственными клубами, которые не знают поражений в текущем сезоне РПЛ.

"Балтика" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Калининградская команда, которая в прошлом сезоне играла в Первой Лиге, одержала 4 победы при 5 ничьих. "Ростов" располагается на 11-й строчке, в активе клуба 9 очков.

В следующем туре "Ростов" 27 сентября на своем поле сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Балтика" 28 сентября в гостях встретится с московским ЦСКА.