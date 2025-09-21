КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб "Балтика" со счетом 0:0 сыграл вничью с "Ростовом" в матче 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
"Балтика" продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 9 матчей. Калининградская команда вместе с московским "Локомотивом" остаются единственными клубами, которые не знают поражений в текущем сезоне РПЛ.
"Балтика" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Калининградская команда, которая в прошлом сезоне играла в Первой Лиге, одержала 4 победы при 5 ничьих. "Ростов" располагается на 11-й строчке, в активе клуба 9 очков.
В следующем туре "Ростов" 27 сентября на своем поле сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром", "Балтика" 28 сентября в гостях встретится с московским ЦСКА.
1
"Краснодар"
8
6
1
1
19
20
5
15
2
"Балтика"
9
4
5
0
17
13
5
8
3
"Локомотив"
9
4
5
0
17
20
13
7
4
ЦСКА
8
4
3
1
15
15
7
8
5
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
6
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
7
"Зенит"
8
3
4
1
13
13
7
6
8
"Динамо" М
9
3
3
3
12
12
10
2
9
"Ахмат"
9
3
3
3
12
11
11
0
10
"Крылья Советов"
9
3
3
3
12
14
16
-2
11
"Ростов"
9
2
3
4
9
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
9
1
4
4
7
11
16
-6
14
"Акрон"
9
1
4
4
7
12
14
-2
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
8
0
1
7
1
4
21
-17