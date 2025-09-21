Казанская команда потерпела пять поражений в семи встречах

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 6:1 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Котляревский (2-я минута), Константин Окулов (14, 27), Эндрю Потуральски (47), Максим Лажуа (57) и Ансель Галимов (58). У проигравших отличился Владимир Алистров (1).

"Авангард" набрал 10 очков после 6 матчей и вышел на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс" потерпел 5-е поражение в 7 встречах. Казанская команда с 5 очками располагается на предпоследней, 10-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Авангард" 23 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, "Ак Барс" 25 сентября в гостях встретится с "Барысом" из Астаны.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 6 4 2 0 0 0 0 0 23-12 12 2 СКА 6 3 1 0 0 1 0 1 23-15 9 3 "Локомотив" 6 3 0 1 0 1 0 1 22-13 9 4 "Спартак" 7 2 0 1 1 1 0 2 23-25 8 5 ЦСКА 7 3 0 0 1 0 0 3 19-21 7 6 "Северсталь" 6 3 0 0 0 0 0 3 14-14 6 7 "Динамо" Мн 5 2 0 0 1 1 0 1 15-13 6 8 "Шанхай Дрэгонс" 5 2 0 0 1 0 0 2 18-18 5 9 "Сочи" 5 1 0 1 0 1 0 2 11-13 5 10 "Динамо" М 6 0 0 2 1 0 0 3 16-25 5 11 "Лада" 6 1 0 0 0 0 0 5 10-27 2