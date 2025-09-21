КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 6:1 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Котляревский (2-я минута), Константин Окулов (14, 27), Эндрю Потуральски (47), Максим Лажуа (57) и Ансель Галимов (58). У проигравших отличился Владимир Алистров (1).
"Авангард" набрал 10 очков после 6 матчей и вышел на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс" потерпел 5-е поражение в 7 встречах. Казанская команда с 5 очками располагается на предпоследней, 10-й строчке на Востоке.
В следующем матче "Авангард" 23 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, "Ак Барс" 25 сентября в гостях встретится с "Барысом" из Астаны.
1
"Торпедо"
6
4
2
0
0
0
0
0
23-12
12
2
СКА
6
3
1
0
0
1
0
1
23-15
9
3
"Локомотив"
6
3
0
1
0
1
0
1
22-13
9
4
"Спартак"
7
2
0
1
1
1
0
2
23-25
8
5
ЦСКА
7
3
0
0
1
0
0
3
19-21
7
6
"Северсталь"
6
3
0
0
0
0
0
3
14-14
6
7
"Динамо" Мн
5
2
0
0
1
1
0
1
15-13
6
8
"Шанхай Дрэгонс"
5
2
0
0
1
0
0
2
18-18
5
9
"Сочи"
5
1
0
1
0
1
0
2
11-13
5
10
"Динамо" М
6
0
0
2
1
0
0
3
16-25
5
11
"Лада"
6
1
0
0
0
0
0
5
10-27
2
1
"Металлург"
7
4
0
1
1
1
0
0
28-18
12
2
"Авангард"
6
3
1
1
0
0
0
1
24-14
10
3
"Трактор"
8
3
1
0
1
1
0
2
22-24
10
4
"Нефтехимик"
7
3
1
0
0
0
0
3
20-21
8
5
"Автомобилист"
7
3
0
1
0
0
0
3
23-20
8
6
"Адмирал"
6
2
0
1
2
0
0
1
14-10
8
7
"Амур"
6
2
0
0
2
0
0
2
14-15
6
8
"Барыс"
6
1
1
1
0
0
0
3
17-19
6
9
"Сибирь"
5
1
0
2
0
0
0
2
7-8
6
10
"Ак Барс"
7
2
0
0
1
0
0
4
16-26
5
11
"Салават Юлаев"
6
0
1
0
0
1
0
4
12-20
3