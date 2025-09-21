Ему было 80 лет

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Берни Парент умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Филадельфии".

Парент выступал на позиции вратаря. В победных розыгрышах Кубка Стэнли он дважды становился самым ценным игроком плей-офф.

Помимо "Филадельфии", Парент выступал в НХЛ за "Бостон" и "Торонто". В 1974 и 1975 годах Парент также стал обладателем "Везина трофи" - приза лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. В НХЛ голкипер провел 679 матчей, пять раз он принимал участие в Матчах звезд НХЛ.