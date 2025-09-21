Спортсменки показали результат 3 минуты 16,61 секунды

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Женская сборная США одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике в эстафете 4х400 метров с рекордом турнира. Соревнования завершились в воскресенье в Токио.

Американки преодолели дистанцию за 3 минуты 16,61 секунды. Второе место заняла команда Ямайки, третьими стали стали представительницы Нидерландов.

Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит сборной СССР и был установлен на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Советские спортсменки преодолели дистанцию за 3 минуты 15,17 секунды.