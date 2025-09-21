Глава судейского комитета РФС остался доволен работой главного арбитра встречи Сергея Карасева

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Матч девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами "Краснодара" и петербургского "Зенита" был самым сложным для судейства за последние несколько лет. Такое мнение журналистам высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев.

Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

"Первое, что хотелось бы отметить, что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд и мы будем видеть отличное качество его работы", - сказал Каманцев.

"Зенит" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. "Краснодар" занимает 1-е место, набрав 19 очков.