"Краснодар" хотел, "Зенит" дотерпел. Петербуржцы одержали победу в центральном матче тура

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 2:0 в центральном матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре на "Озон-Арене", ее посетили 33 тыс. болельщиков.

"Зенит" немного удивил составом, с первых минут в центре нападения вышел форвард Александр Соболев. Первый тайм прошел более-менее ровно, без особых опасных моментов, но "Краснодар" на правах хозяев владел небольшим преимуществом. Внимание на себя немного обращал главный арбитр встречи Сергей Карасев, который останавливал игру из-за фолов и быстро разбирался со сложными моментами.

Тем не менее капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян остался недоволен такими частыми остановками. "Про судейство буду держаться. Один человек останавливал матчи, но что поделать. В этом вся проблема, когда ненужные свистки, разговоры, все пропадает", - сказал Сперцян журналистам. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отметил, что этот матч был одним из сложнейших в плане судейства, но работой Карасева остался удовлетворен.

Преимущество "Краснодара" доказывает статистика, по ожидаемым голам команда сильно обошла "Зенит" - 2,61 против 0,77. Но моменты далеко не всегда перерастают в голы. "Зенит" забил оба мяча во втором тайме, в обоих случаях непосредственное участие в них принял полузащитник Максим Глушенков. На 60-й минуте он сам отправил мяч между ног вратарю хозяев Станиславу Агкацеву, а на 88-й ассистировал подачей Луису Энрике, который был признан лучшим игроком матча.

После победы "Зенит" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Вратарь петербуржцев Денис Адамов не считает игру с "Краснодаром" переломной. "Не хотелось бы говорить, что эта встреча стала переломной, все-таки еще много матчей. У нас была тяжелая ситуация, но не с точки зрения таблицы, просто тяжело было после ничьей в Калининграде, где мы рассчитывали на победу. Но сегодня мы выиграли, все рады", - сказал он журналистам.

"Краснодар" потерпел второе поражение в этом сезоне, но с 19 очками лидирует в таблице РПЛ. В следующем туре краснодарская команда 27 сентября на выезде сыграет с "Ростовом", "Зенит" в тот же день на своем поле встретится с "Оренбургом".

"Спартак" победил без Станковича

В другом матче воскресенья "Спартак" дома обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. У красно-белых дубль оформил нападающий Манфред Угальде, который забил первые мячи в текущем сезоне РПЛ. У самарцев отличился Владимир Игнатенко. "Спартак" провел первый матч после дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича, ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил его на один месяц.

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Ненад Сакич рассказал, как Станкович готовил команду к матчу. "Мы готовились к матчу, главный тренер участвовал в подготовке. Естественно, состав определил он. По ходу матча общаться запрещено, поэтому решения о заменах принимал я", - сказал он журналистам.

До игры стало известно, что футболисты "Крыльев Советов" из-за перекрытия дорог добирались на матч со "Спартаком" на такси.

Главный тренер самарцев Магомед Адиев назвал дорогу на игру нормальной. "Я парень не капризный. Такси, так такси. Я видел в футболе всякое. Форс-мажоры случаются, их нужно преодолеть. Принял ситуацию нормально, добрались, все в порядке", - сказал Адиев журналистам.

"Спартак" с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 12 очками идут 10-ми. В следующем туре красно-белые 28 сентября дома сыграют с "Пари Нижний Новгород", "Крылья Советов" на своем поле 26 сентября встретятся с московским "Динамо".

Другие матчи дня

В первой игре дня "Динамо" на выезде оказалось сильнее "Оренбурга" со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Эль-Мехди Маухуб, Максим Осипенко и Ульви Бабаев. У проигравших отличился Максим Савельев.

"Динамо" одержало первую гостевую победу в чемпионате. Бело-голубые с 12 очками идут 8-ми, оренбуржцы с 7 очками располагаются на 13-й позиции. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Крыльями Советов", "Оренбург" в гостях встретится с "Зенитом".

Также в воскресенье калининградская "Балтика" дома сыграла вничью с "Ростовом" (0:0). "Балтика" и московский "Локомотив" являются единственными командами, которые еще не проиграли в этом сезоне РПЛ. Калининградская команда с 17 очками идет 2-й в турнирной таблице, ростовчане (9) располагаются на 11-й строчке. В следующем туре "Ростов" 27 сентября на своем поле сыграет с "Краснодаром", "Балтика" 28 сентября в гостях встретится с московским ЦСКА.

Программа девятого тура стартовала в субботу, в этот день "Ахмат" на выезде победил "Пари НН" (2:1), "Акрон" на своем поле поделил очки с "Рубином" (2:2), "Локомотив" в гостях сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1). Тур завершится 22 сентября матчем "Сочи" - ЦСКА.