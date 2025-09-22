Форвард выступает за тольяттинский "Акрон"

ТАСС, 22 сентября. Рекордсмен по количеству голов среди российских футболистов Артем Дзюба внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Причина включения Дзюбы в базу не уточняется.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). Форвард выступает за тольяттинский "Акрон". С 2015 по 2022 год Дзюба играл за петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. По ходу карьеры футболист также играл за московские "Спартак" и "Локомотив", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.