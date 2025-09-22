Защитник Егор Замула отметился результативной передачей

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Матвей Мичков забросил шайбу и реализовал буллит в послематчевой серии бросков в первом предсезонном матче своей команды против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2).

Встреча завершилась со счетом 3:2 после серии буллитов в пользу "Филадельфии". Одноклубник Мичкова Егор Замула отметился в этой встрече голевой передачей. За "Айлендерс" дебютировал финалист Кубка Гагарина этого года Максим Шабанов, он не реализовал послематчевый буллит. Также первую игру за эту команду провел выбранный летом под первым номером на драфте НХЛ защитник Мэттью Шефер, который отметился голевой передачей.

Нападающий "Вашингтона" Богдан Тринеев отметился голом в выставочном выездном матче с "Бостоном" (5:2), в этом эпизоде ему ассистировал Иван Мирошниченко. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин из-за повреждения в игре участия не принимал.