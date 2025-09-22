В составе "Сент-Луиса" отличился Никита Александров

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Дмитрий Воронков забросил шайбу и отдал две результативные передачи в первом предсезонном матче своей команды против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась победой "Коламбуса" со счетом 4:1. У "Сент-Луиса" гол на счету Никиты Александрова. В воротах у "Коламбуса" два периода отыграл перешедший из "Филадельфии" Иван Федотов. Ворота "Сент-Луиса" в третьем периоде защищал Вадим Жеренко.

Нападающий "Миннесоты" Яков Тренин оформил дубль в гостевой игре с "Виннипегом" (3:2 в овертайме), голевая передача на счету его одноклубника Данила Юрова. Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов на лед не выходил.

Российские вратари "Флориды" приняли участие в двух выездных матчах своей команды против "Нэшвилла". В одной из игр (0:5) Кирилл Герасимюк пропустил три гола, столько же шайб в другой встрече пропустил Даниил Тарасов (3:5). Вратари "Торонто" Вячеслав Пекса и Артур Ахтямов сыграли выездной встрече с "Оттавой" (4:3).

Защитник "Калгари" Даниил Мироманов отдал голевую передачу в одном из двух матчей с "Эдмонтоном" (3:2 в овертайме), гол и результативный пас на счету форварда соперника Матвея Петрова. У "Калгари" весь матч провел голкипер Иван Просветов. Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин в одной из двух игр на выезде с "Ютой" (5:1) отметился тремя результативными передачами, автором одного из голов стал форвард Даниил Гущин.