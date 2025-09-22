Фанаты "Зенита" прилетели на выездную игру с "Краснодаром"

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Поклонники петербургского "Зенита" стали первыми болельщиками клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), кто смог отправиться на гостевой матч в Краснодаре на самолете после возобновления работы местного аэропорта. Сине-бело-голубые встретились с лидером РПЛ в рамках 9-го тура чемпионата страны по футболу.

С 9:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. Матч "Краснодар" - "Зенит", который состоялся 21 сентября, стал первым в Краснодаре после возобновления полетов в этот город. Добраться туда можно в том числе прямым рейсом, в чем убедился корреспондент ТАСС.

© Роман Шлуинский/ ТАСС

В день матча можно было отправиться в Краснодар на самолете несколькими рейсами. Сейчас полет из Москвы в Краснодар занимает 3 часа 30 минут, по ходу командир воздушного судна по громкой связи несколько раз сообщал, над какими городами пролетает самолет, в их числе Волгоград, Астрахань, Грозный, Минеральные Воды. Во время полета никаких проблем не возникло, в Москве на борт можно было попасть через прямой рукав, в Краснодаре от самолета вез автобус. Правда, в журнале для пассажиров рейс Москва - Краснодар пока что не указан. В самолете из Москвы ожидаемо не нашлось болельщиков петербургской команды.

В субботу "Зенит" сообщил, что впервые за несколько лет отправился в Краснодар прямым рейсом. Команду на выезде массово поддержали болельщики. Некоторые приехали в Краснодар на личном транспорте, другие - на автобусе, третьи - на поезде.

Однако среди порядка 1 тыс. болельщиков сине-бело-голубых на стадионе оказались и те, кто прибыл на самолете. Один из них рассказал ТАСС, что с открытием аэропорта стало удобнее. "Из Петербурга в Краснодар рейс по плану летит 4 часа 40 минут, но мы долетели за 4 часа, - сказал болельщик. - Изначально я купил билет в Геленджик, где аэропорт также открыт недавно. Затем увидел, что доступны самолеты в Краснодар напрямую. Я успел поймать билеты туда-обратно за 25 тыс. рублей, правда, приобрел все баллами. Конечно, это удобно. В самолете из болельщиков "Зенита" я был не один, порядка 10-15 были еще в самолете".

"Зениту" в какой-то степени помог прямой рейс в Краснодар на матч РПЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Следующий матч в Краснодаре в рамках РПЛ состоится 4 октября, местная команда примет грозненский "Ахмат".