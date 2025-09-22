Международный союз биатлонистов не предусмотрел в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года участие нейтральных спортсменов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не будет пересматривать свое решение о недопуске российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде после исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU

19 сентября МОК сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.

"IBU принял к сведению заявление МОК относительно участия нейтральных атлетов в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это решение касается спортсменов, которые прошли квалификацию для участия в Олимпиаде. Заявление МОК не меняет квалификационный статус или правила проведения соревнований по биатлону. IBU является и остается ответственным за проведение олимпийских квалификационных соревнований по биатлону в соответствии со своими правилами", - сообщили в организации.

Ранее IBU не предусмотрел в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года участие нейтральных спортсменов. При этом в организации уточнили, что российские спортсмены могут получить wild card для отбора в случае восстановления членства Союза биатлонистов России в IBU.

Из-за санкций, наложенных IBU, российские биатлонисты на протяжении трех последних сезонов были лишены возможности выступать на международных соревнованиях.