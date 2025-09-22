На чемпионате мира в Загребе борцы греко-римского стиля завоевали серебряную и две бронзовые медали

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Три медали российской команды по греко-римской борьбе на чемпионате мира и отсутствие золота нельзя считать провалом в совокупности факторов. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

На чемпионате мира в Загребе борцы греко-римского стиля завоевали серебряную и две бронзовые медали. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Артур Саргсян (до 97 кг), на третью - Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг). Лидеры команды Эмин Сефершаев и Садык Лалаев не смогли принять участие в турнире - Лалаеву не дали визу, а Сефершаев был вынужден покинуть страну, чудом избежав депортации и лагеря для нелегалов.

"Провалом это я назвать не могу. Много что команде пришлось пройти, начиная с ситуации с Эмином Сефершаевым и Садыком Лалаевым - лидерами, верными претендентами на медали. Этих борцов нашей команде очень не хватало, пришлось делать замены ребятами, которые не то что на международных турнирах не выступали, за границей не бывали. Кто-то из спортсменов только из-под санкций вышел - нигде не могли выступать, кто-то завершил карьеру", - рассказал Когуашвили.

"Были вопросы и по судейству. Но тем не менее даже в этой ситуации мы смогли занять третье место. Наши спортсмены мотивированы, несмотря ни на что. Например, Даниял Агаев, дебютант - выиграл в четвертьфинале у олимпийского чемпиона кубинца Орта Санчеса. Мы развиваемся, до Олимпиады время есть", - сказал тренер.

Чемпионат мира проходил с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступали под флагом Объединенного мира борьбы.