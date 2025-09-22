Также защитник играл за хабаровский СКА и "Кубань", тренировал узбекистанский "Бунёдкор"

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Победитель Первой лиги чемпионата СССР по футболу в составе "Памира" Сергей Арсланов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

"Выражаем соболезнования в связи со смертью Сергея Арсланова, работавшего тренером молодежной сборной страны, а в последние годы тренировавшего клуб "Бунёдкор", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Арсланов родился в 1964 году. Он выступал на позиции защитника за "Памир" в 1988-1989 годах, в составе клуба стал победителем Первой лиги чемпионата СССР 1988 года, провел 9 матчей в высшем дивизионе. Также играл за российские СКА (Хабаровск) и "Кубань", узбекистанские "Навбахор" и "Кызылкум". В составе "Навбахора" стал двукратным обладателем Кубка Узбекистана, двукратным бронзовым призером чемпионата страны. Окончив игровую карьеру, Арсланов занялся тренерской деятельностью, работал в том числе помощником главного тренера молодежной сборной Узбекистана, в 2024 году возглавил "Бунёдкор".