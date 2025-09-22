Шахматные клубы будут открыты в 10 Русских домах

По словам Сергея Карякина, Русские дома будут площадками, где шахматы будут объединять представителей разных международных культур

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шахматные клубы появятся в 10 Русских домах в рамках проекта "Шахматная дипломатия в Русских домах". Об этом журналистам рассказал член Совета Федерации, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

"Могу сказать что идея возникала постепенно. Началось с того, что два года назад я со своей командой возглавил Федерацию шахмат Московской области. Потом мы поняли, что в одной Московской области нам тесновато и запустили федеральный проект, в рамках которого мы открыли 80 клубов по всей России, а теперь мы открываем шахматные школы в других странах", - сказал Карякин.

"В ближайшее время планируется открытие шахматных школ в 10 Русских домах. Русские дома будут площадками, где шахматы будут объединять детей, молодежь, представителей разных международных культур", - добавил Карякин.