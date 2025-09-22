FIS обсудит вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде 24 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин надеется, что российских лыжников допустят до международных турниров. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила ТАСС о том, что организация обсудит вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде 24 сентября.

"Конечно, я надеюсь, что нам разрешат участвовать. Еще лучше, если бы восстановили бы всю команду с гимном и флагом - на это мы бы точно согласились. Посмотрим, какое решение примет FIS", - сказал Крянин.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.