Московский клуб выиграл в гостях со счетом 3:1

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА со счетом 3:1 победил "Сочи" в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей с пенальти дважды отличился Иван Обляков (58-я и 68-я минуты), еще один мяч на счету Матвея Кисляка (90+5). У "Сочи" голом отметился Антон Зиньковский (39).

ЦСКА одержал первую победу в сентябре, ранее команда уступила калининградской "Балтике" в Фонбет - Кубке России (1:1, 9:10 - по пенальти) и "Ростову" (0:1) в РПЛ.

"Сочи" при новом главном тренере Игоре Осинькине проиграл все три матча с общим счетом 1:9. Команда потерпела седьмое поражение подряд во всех турнирах.

ЦСКА поднялся на второе место в таблице, набрав 18 очков. "Сочи" занимает последнее, 16-е место с 1 набранным очком. В следующем туре "Сочи" сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо", ЦСКА примет калининградскую "Балтику". Обе встречи состоятся 28 сентября.