СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА со счетом 3:1 победил "Сочи" в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей с пенальти дважды отличился Иван Обляков (58-я и 68-я минуты), еще один мяч на счету Матвея Кисляка (90+5). У "Сочи" голом отметился Антон Зиньковский (39).
ЦСКА одержал первую победу в сентябре, ранее команда уступила калининградской "Балтике" в Фонбет - Кубке России (1:1, 9:10 - по пенальти) и "Ростову" (0:1) в РПЛ.
"Сочи" при новом главном тренере Игоре Осинькине проиграл все три матча с общим счетом 1:9. Команда потерпела седьмое поражение подряд во всех турнирах.
ЦСКА поднялся на второе место в таблице, набрав 18 очков. "Сочи" занимает последнее, 16-е место с 1 набранным очком. В следующем туре "Сочи" сыграет в гостях против махачкалинского "Динамо", ЦСКА примет калининградскую "Балтику". Обе встречи состоятся 28 сентября.
1
"Краснодар"
9
6
1
2
19
20
7
13
2
ЦСКА
9
5
3
1
18
18
8
10
3
"Балтика"
9
4
5
0
17
13
5
8
4
"Локомотив"
9
4
5
0
17
20
13
7
5
"Зенит"
9
4
4
1
16
15
7
8
6
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
7
"Рубин"
9
4
3
2
15
13
14
-1
8
"Динамо" М
9
3
3
3
12
12
10
2
9
"Ахмат"
9
3
3
3
12
11
11
0
10
"Крылья Советов"
9
3
3
3
12
14
16
-2
11
"Ростов"
9
2
3
4
9
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
9
1
4
4
7
11
16
-6
14
"Акрон"
9
1
4
4
7
12
14
-2
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
9
0
1
8
1
5
24
-19