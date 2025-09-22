"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне КХЛ

Нижегородский клуб проиграл в овертайме "Шанхай Дрэгонс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" дома в овертайме со счетом 1:0 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене", где "Шанхай" проводит домашние матчи.

В составе победителей шайбу забросил Ник Меркли (64).

"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне, до игры с "Шанхаем" нижегородцы одержали шесть побед подряд. Команда продолжает возглавлять общую таблицу КХЛ с 13 очками после семи матчей. "Шанхай" поднялся на восьмое место турнирной таблицы Запада, у команды 7 очков после шести игр.

В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с минским "Динамо" 24 сентября, "Шанхай" в этот же день в гостях встретится с "Динамо" из Москвы.

В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" одержала гостевую победу над новосибирской "Сибирью" (4:2), ярославский "Локомотив" дома разгромил "Сочи" (5:0), минское "Динамо" на своем льду победило казахстанский "Барыс" (1:0 ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 7 4 2 0 0 1 0 0 23-13 13 2 "Локомотив" 7 4 0 1 0 1 0 1 27-13 11 3 СКА 6 3 1 0 0 1 0 1 23-15 9 4 "Северсталь" 7 4 0 0 0 0 0 3 18-16 8 5 "Динамо" Мн 6 2 1 0 1 1 0 1 16-13 8 6 "Спартак" 7 2 0 1 1 1 0 2 23-25 8 7 ЦСКА 7 3 0 0 1 0 0 3 19-21 7 8 "Шанхай Дрэгонс" 6 2 1 0 1 0 0 2 19-18 7 9 "Динамо" М 7 1 0 2 1 0 0 3 19-26 7 10 "Сочи" 6 1 0 1 0 1 0 3 11-18 5 11 "Лада" 6 1 0 0 0 0 0 5 10-27 2