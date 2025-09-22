22 сентября, 21:51
КХЛ

"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне КХЛ

Нижегородский клуб проиграл в овертайме "Шанхай Дрэгонс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" дома в овертайме со счетом 1:0 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене", где "Шанхай" проводит домашние матчи.

В составе победителей шайбу забросил Ник Меркли (64).

"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне, до игры с "Шанхаем" нижегородцы одержали шесть побед подряд. Команда продолжает возглавлять общую таблицу КХЛ с 13 очками после семи матчей. "Шанхай" поднялся на восьмое место турнирной таблицы Запада, у команды 7 очков после шести игр.

В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с минским "Динамо" 24 сентября, "Шанхай" в этот же день в гостях встретится с "Динамо" из Москвы.

В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" одержала гостевую победу над новосибирской "Сибирью" (4:2), ярославский "Локомотив" дома разгромил "Сочи" (5:0), минское "Динамо" на своем льду победило казахстанский "Барыс" (1:0 ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Торпедо"

7

4

2

0

0

1

0

0

23-13

13

2

"Локомотив"

7

4

0

1

0

1

0

1

27-13

11

3

СКА

6

3

1

0

0

1

0

1

23-15

9

4

"Северсталь"

7

4

0

0

0

0

0

3

18-16

8

5

"Динамо" Мн

6

2

1

0

1

1

0

1

16-13

8

6

"Спартак"

7

2

0

1

1

1

0

2

23-25

8

7

ЦСКА

7

3

0

0

1

0

0

3

19-21

7

8

"Шанхай Дрэгонс"

6

2

1

0

1

0

0

2

19-18

7

9

"Динамо" М

7

1

0

2

1

0

0

3

19-26

7

10

"Сочи"

6

1

0

1

0

1

0

3

11-18

5

11

"Лада"

6

1

0

0

0

0

0

5

10-27

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Металлург"

7

4

0

1

1

1

0

0

28-18

12

2

"Авангард"

6

3

1

1

0

0

0

1

24-14

10

3

"Трактор"

8

3

1

0

1

1

0

2

22-24

10

4

"Нефтехимик"

7

3

1

0

0

0

0

3

20-21

8

5

"Автомобилист"

7

3

0

1

0

0

0

3

23-20

8

6

"Адмирал"

6

2

0

1

2

0

0

1

14-10

8

7

"Барыс"

7

1

1

1

0

1

0

3

17-20

7

8

"Амур"

7

2

0

0

2

0

0

3

15-18

6

9

"Сибирь"

6

1

0

2

0

0

0

3

9-12

6

10

"Ак Барс"

7

2

0

0

1

0

0

4

16-26

5

11

"Салават Юлаев"

6

0

1

0

0

1

0

4

12-20

3

  

