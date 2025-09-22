"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" дома в овертайме со счетом 1:0 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене", где "Шанхай" проводит домашние матчи.
В составе победителей шайбу забросил Ник Меркли (64).
"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне, до игры с "Шанхаем" нижегородцы одержали шесть побед подряд. Команда продолжает возглавлять общую таблицу КХЛ с 13 очками после семи матчей. "Шанхай" поднялся на восьмое место турнирной таблицы Запада, у команды 7 очков после шести игр.
В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с минским "Динамо" 24 сентября, "Шанхай" в этот же день в гостях встретится с "Динамо" из Москвы.
В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" одержала гостевую победу над новосибирской "Сибирью" (4:2), ярославский "Локомотив" дома разгромил "Сочи" (5:0), минское "Динамо" на своем льду победило казахстанский "Барыс" (1:0 ОТ).
