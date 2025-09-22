Получивший "Золотой мяч" Дембеле заявил, что многому научился у Месси

Футболист выступал с аргентинским нападающим за "Барселону"

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Французский нападающий Усман Дембеле, получивший "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football - поблагодарил восьмикратного обладателя награды аргентинского форварда Лионеля Месси за помощь по ходу карьеры и заявил, что многому у него научился. Об этом Дембеле сказал после получения "Золотого мяча".

Церемония вручения награды прошла 22 сентября в Париже. Дембеле выступал за "Барселону" с 2017 по 2023 год, Месси покинул клуб из столицы Каталонии в 2021 году.

"Я хочу поблагодарить [испанскую] "Барселону" - клуб моей мечты. Я играл с Лионелем Месси и хочу поблагодарить его тоже. Я многому у него научился", - сказал Дембеле.

Дембеле 28 лет, он выступает за французский ПСЖ с 2023 года. С "Барселоной" он трижды стал чемпионом Испании и дважды - обладателем кубка страны.