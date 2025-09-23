В июле нейтральный статус получили Мария Ананьева, Алина Гура и Виктория Гусен

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ирина Королева стала 37-й российской всадницей, получившей от Международной федерации конного спорта (FEI) нейтральный статус. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Во второй половине июля нейтральный статус получили Мария Ананьева, Алина Гура и Виктория Гусен.

Королевой 16 лет, в августе на лично-командном первенстве России по конкуру она заняла 15-е место в своей возрастной категории.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.