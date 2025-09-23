Россияне считают "Легенду № 17" лучшим фильмом о спорте и хотят увидеть кино про Овечкина

Согласно результатам опроса, лучшим мультфильмом респонденты считают "Шайбу, шайбу!"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Лучшим отечественным фильмом о спорте россияне считают "Легенду № 17". При этом большинство опрошенных заявили, что хотели бы увидеть кино про Александра Овечкина, свидетельствуют результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion и медиа "Спортс".

Согласно данным исследовательского центра "Спортса", россияне считают лучшим отечественным спортивным фильмом "Легенду № 17" (2013), а лучшим зарубежным фильмом - "Человек, который изменил все" (2011). Лучшим отечественным сериалом о спорте - "Молодежку" (2013), а лучшим зарубежным сериалом - "Тед Лассо" (2020). Согласно результатам опроса, лучшим мультфильмом респонденты считают "Шайбу, шайбу!" (1964).

По данным внутренней аналитики онлайн-кинотеатра Kion, любимым спортивным кино мужской и женской аудитории стали семейный фильм "Хоккейные папы" (2023), байопики "Ламборгини: человек-легенда" (2022) и "Феррари" (2023), драмы "Начать сначала" (2022) и "Лед-2" (2020).

При этом зрители отмечают нехватку фильмов о таких видах спорта, как футбол, хоккей и баскетбол, чуть реже упоминаются теннис, биатлон, плавание и волейбол. "В топе героев, о которых россияне хотели бы увидеть кино или сериал, прозвучало имя Александра Овечкина. Кроме того, называли Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Михаэля Шумахера, а также клубы "Спартак" и ЦСКА", - отмечается в исследовании.

Выявленные тенденции

Опрос также выявил ряд тенденций. "Во-первых, российские проекты в среднем получают более низкие оценки по сравнению с зарубежными. Во-вторых, советская анимация сохраняет лидерство по популярности - "Шайбу, шайбу!" стал самым высокооцененным отечественным проектом (средняя оценка в 4,5/5 балла). В-третьих, кино, снятое до 2000-х годов, в целом получает оценку выше, что может быть связано как с ностальгией, так и со снижением попадания в запрос зрителя", - отметили авторы исследования.

Что касается гендерных предпочтений, то женщины чаще выбирают эмоциональные драмы: "Малышку на миллион" и "Легенду № 17". Мужчины склоняются к аналитическим, "рациональным" историям про спорт и статистику вроде "Человека, который изменил все".

В целом "Человек, который изменил все" остается универсальным фильмом для большинства поколений. "Молодежка" - устойчивый лидер среди разных поколений (25-44 и 55+ лет). В мультфильмах мнения сильно разделились в зависимости от возраста респондентов: молодые предпочитают западную анимацию ("Тачки"), старшие - советскую классику.

Опрос прошел в августе-сентябре 2025 года и охватил более 1 500 человек старше 18 лет по всей России.