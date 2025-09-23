Фигуристка Петросян оценила вклад Тутберидзе в победу на турнире в Пекине

Спортсменка отобралась на Олимпиаду, победив в квалификационном турнире

ТАСС, 23 сентября. Фигуристка Аделия Петросян благодарна тренерскому штабу Этери Тутберидзе за проделанную работу по ходу сезона, который складывается не так, как ожидалось изначально. Об этом спортсменка написала в своем Telegram-канале.

20 сентября Петросян отобралась на Олимпиаду 2026 года, победив в квалификационном турнире в Пекине.

"Настроение после Пекина - только благодарить, - написала Петросян. - Спасибо всем, кто поддерживал нас в эти важные дни: невероятным болельщикам на трибунах, переживающим зрителям у экранов, специалистам и спортсменам за ваши удивительные эмоции и сказанные слова, это все было до слез. Благодарю нашу федерацию за готовность помочь всегда и во всем и за веру в меня. Мой родной тренерский штаб Тутберидзе, с начала сезона все шло не так, как я себе это представляла, но результат достигнут, мы снова смогли, поэтому просто работаем дальше".

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.