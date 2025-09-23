Дмитрий Аленичев играл под руководством Жозе Моуринью в "Порту" с 2002 по 2004 год

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Победитель Лиги чемпионов по футболу в составе "Порту" Дмитрий Аленичев планирует встретиться с бывшим главным тренером клуба Жозе Моуринью в Португалии. Об этом Аленичев рассказал в интервью ТАСС.

Аленичев играл под руководством Моуринью в "Порту" с 2002 по 2004 год. 18 сентября португальский специалист возглавил "Бенфику".

"Мы с ним давно не общались. Он работает, вы прекрасно понимаете, в каком состоянии. После турнира планирую слетать в Португалию, там, если получится, возможно, встретимся, пообщаемся", - сказал Аленичев.