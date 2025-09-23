Двум российским гимнасткам, отозвавшим иск против FIG, предоставили нейтральный статус

Нейтральный статус получили Карина Киреева и Милена Щенятская

ТАСС, 23 сентября. Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус россиянкам Карине Киреевой и Милене Щенятской. Об этом сообщается на сайте организации.

В апреле стало известно, что спортсменки сборной России по художественной гимнастике, среди которых также были Лала Крамаренко и Владислава Шаронова, обжаловали решение FIG не предоставлять нейтральный статус в Спортивном арбитражном суде, но позднее отозвали иски.

Как ранее сообщал ТАСС, прежде Киреевой отказали в нейтральном статусе из-за совместного фото с ребенком в военной пилотке на голове, который был участником февральского гала-концерта, посвященного Дню защитника Отечества в Москве. Фото было размещено ребенком в его собственном профиле в соцсети. Специальный комитет FIG, изучавший заявку Киреевой на нейтральный статус, обнаружил это фото в интернете и принял его как акт поддержки специальной военной операции.

В июле в Лозанне состоялся исполком FIG, на котором было принято решение о том, что все российские и белорусские спортсмены, которым ранее было отказано в нейтральном статусе, имеют возможность снова подать заявку на его получение.