В "Ахмате" опровергли информацию о переговорах с футболистом Кузяевым

Последним клубом полузащитника был французский "Гавр"

ТАСС, 23 сентября. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" не ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником Далером Кузяевым. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Кузяев подпишет контракт с "Ахматом" в ближайшие три дня.

"Пока такой информации нет, переговоры мы с Кузяевым не вели, - сказал Айдамиров. - Если у игрока возникнет желание, мы рассмотрим возможность его приобретения".

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский "Гавр", который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик" и петербургский "Зенит", с которым пять раз становился чемпионом России. За "Ахмат" Кузяев играл с 2014 по 2017 год.

За сборную России Кузяев провел 51 матч и забил 3 гола.