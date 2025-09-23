Россиянка обновила собственный рекорд, установленный в 2024 году

ТАСС, 23 сентября. Россиянка Мария Павлова заняла первое место на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров брассом, установив мировой рекорд. Соревнования проходят в Сингапуре.

Российская пловчиха выступала в классе SB7, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич. Павлова преодолела дистанцию за 1 минуту 24,51 секунды. Она обновила собственный рекорд, установленный 5 сентября 2024 года на Паралимпиаде в Париже (1.26,09).

Павловой 26 лет, она является двукратной победительницей Паралимпийских игр и чемпионкой Европы. В 2019 году она заняла третье место на чемпионате мира.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября.