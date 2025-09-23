Россиянин Жданов выиграл чемпионат мира по параплаванию с мировым рекордом

Спортсмен на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе SM4 показал результат 2 минуты 20,86 секунды

ТАСС, 23 сентября. Россиянин Роман Жданов стал победителем чемпионата мира по параплаванию. Турнир проходит в Сингапуре.

Жданов выиграл финальный заплыв на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе SM4, в котором участвуют спортсмены с различными нарушениями физического здоровья. Россиянин показал результат 2 минуты 20,86 секунды, превзойдя собственное достижение, которое было установлено на Паралимпиаде в Токио в августе 2021 года - 2 минуты 21,17 секунды.

Жданову 27 лет, он является трехкратным победителем Паралимпиады в Токио. На том же турнире спортсмен завоевал две бронзовые медали.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября.