По словам Артема Дзюбы, Юрий Жирков расстраивался, когда попадал в стартовый состав

ТАСС, 23 сентября. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков иногда не хотел выходить на поле из-за проблем со здоровьем. Об этом Жирков рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее нападающий Артем Дзюба назвал Жиркова самым талантливым российским футболистом, отметив при этом, что тот расстраивался, когда попадал в стартовый состав.

"Были свои причины, почему я не хотел на поле. Иной раз чувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке. Например, болел ахилл, а тебя называют в составе. Были моменты, когда сидел и говорил о нежелании попасть в состав", - сказал Жирков.

"Самый талантливый игрок по мнению Дзюбы? Он разбирается в футболе. От любого игрока приятно слышать такое. Моя карьера была нормальной, выигрывал трофеи, чемпионаты. Грех жаловаться. Хорошо, что вообще в футбол попал", - добавил он.

Жиркову 42 года, он завершил карьеру в 2023 году. Жирков играл за тамбовский "Спартак", московский ЦСКА, английский "Челси", махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Жирков является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка страны, победителем Кубка УЕФА и чемпионата Англии.