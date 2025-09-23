Главный тренер "Атлетико" был удален после перепалки с болельщиком во время матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

ТАСС, 23 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера испанского "Атлетико" аргентинца Диего Симеоне. Об этом сообщает портал The Athletic.

17 сентября "Атлетико" на выезде со счетом 2:3 уступил английскому "Ливерпулю" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. В конце матча Симеоне показал неприличный жест болельщику английской команды и вступил с ним в перепалку, после чего ему была показана красная карточка. Специалист объяснил свое поведение провокациями со стороны болельщиков.

Во втором туре общего этапа "Атлетико" 30 сентября примет германский "Айнтрахт".