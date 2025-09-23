Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Восемь экспертов Организации Объединенных Наций просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Хосе Луис Моралес.

По информации источника, эксперты просят сделать это "в ответ на продолжающийся геноцид на территории Палестины". Ранее газета Israel Hayom сообщила, что УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.