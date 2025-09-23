Хоккеисту нужно пообщаться с тренером команды по физподготовке

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Участие российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина в следующей тренировке команды остается под вопросом. Об этом журналистам заявил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери, комментарий которого приводит журналист Том Гулитти.

Карбери заявил, что Овечкину нужно поговорить с тренером команды по физподготовке. При этом наставник "Вашингтона" назвал хорошим знаком участие Овечкина в тренировке команды во вторник.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона НХЛ, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Карбери сообщил, что травма не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, а также пропустил первый предсезонный матч команды против "Бостона" (5:2).

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

В следующем предсезонном матче "Вашингтон" сыграет дома с "Филадельфией", игра пройдет в ночь на 26 сентября по московскому времени.