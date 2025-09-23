Ранее игрок "Рейнджерс" получил травму нижней части тела.

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Возвращение российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина к тренировкам с командой ожидается в ближайшее время. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Ларри Брукс со ссылкой на клуб.

Ранее на своей странице в Х журналистка Молли Уокер написала о том, что хоккеист получил травму нижней части тела.

Первый матч нового регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" проведут в ночь на 8 октября по московскому времени с "Питтсбургом".

Панарину 33 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В 80 матчах прошлого регулярного чемпионата россиянин забросил 37 шайб и сделал 52 результативные передачи. В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.