Соглашение рассчитано на три года

ОТТАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Василий Подколзин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с игроком рассчитано на три года. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $2,95 млн.

Подколзину 24 года, он выступает за "Эдмонтон" с 2024 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона он провел 82 матча, в которых набрал 24 (8 голов + 16 результативных передач) очка. Вместе с "Эдмонтоном" россиянин дошел до финала Кубка Стэнли, в плей-офф НХЛ он набрал 10 (3 + 7) очков в 22 играх. Ранее в НХЛ нападающий выступал за "Ванкувер", в России он был игроком подмосковного "Витязя" и петербургского СКА.