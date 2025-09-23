"Металлург" одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"

ТАСС, 23 сентября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 в овертайме одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Михаил Федоров (33-я минута), Андрей Козлов (48) и Дмитрий Силантьев (62). У "Спартака" отличился Александр Беляев (6 и 56).
"Металлург" одержал пятую победу подряд. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 8 игр. "Спартак" набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции.
В следующем матче "Металлург" 27 сентября примет казанский "Ак Барс", "Спартак" 28 сентября дома встретится с "Шанхай Дрэгонс".
