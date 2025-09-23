23 сентября, 19:18
КХЛ

"Металлург" одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме

ТАСС, 23 сентября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 в овертайме одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Михаил Федоров (33-я минута), Андрей Козлов (48) и Дмитрий Силантьев (62). У "Спартака" отличился Александр Беляев (6 и 56).

"Металлург" одержал пятую победу подряд. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 8 игр. "Спартак" набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Металлург" 27 сентября примет казанский "Ак Барс", "Спартак" 28 сентября дома встретится с "Шанхай Дрэгонс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Торпедо"

7

4

2

0

0

1

0

0

23-13

13

2

"Локомотив"

7

4

0

1

0

1

0

1

27-13

11

3

ЦСКА

8

4

0

0

1

0

0

3

24-25

9

4

СКА

6

3

1

0

0

1

0

1

23-15

9

5

"Спартак"

8

2

0

1

1

2

0

2

25-28

9

6

"Северсталь"

7

4

0

0

0

0

0

3

18-16

8

7

"Динамо" Мн

6

2

1

0

1

1

0

1

16-13

8

8

"Шанхай Дрэгонс"

6

2

1

0

1

0

0

2

19-18

7

9

"Динамо" М

7

1

0

2

1

0

0

3

19-26

7

10

"Сочи"

6

1

0

1

0

1

0

3

11-18

5

11

"Лада"

6

1

0

0

0

0

0

5

10-27

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Металлург"

8

4

1

1

1

1

0

0

31-20

14

2

"Авангард"

6

3

1

1

0

0

0

1

24-14

10

3

"Трактор"

8

3

1

0

1

1

0

2

22-24

10

4

"Нефтехимик"

7

3

1

0

0

0

0

3

20-21

8

5

"Автомобилист"

7

3

0

1

0

0

0

3

23-20

8

6

"Адмирал"

7

2

0

1

2

0

0

2

18-15

8

7

"Барыс"

7

1

1

1

0

1

0

3

17-20

7

8

"Амур"

7

2

0

0

2

0

0

3

15-18

6

9

"Сибирь"

6

1

0

2

0

0

0

3

9-12

6

10

"Ак Барс"

7

2

0

0

1

0

0

4

16-26

5

11

"Салават Юлаев"

6

0

1

0

0

1

0

4

12-20

3

  

Теги:
КХЛ