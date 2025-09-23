"Металлург" одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме

ТАСС, 23 сентября. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 в овертайме одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Михаил Федоров (33-я минута), Андрей Козлов (48) и Дмитрий Силантьев (62). У "Спартака" отличился Александр Беляев (6 и 56).

"Металлург" одержал пятую победу подряд. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 8 игр. "Спартак" набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Металлург" 27 сентября примет казанский "Ак Барс", "Спартак" 28 сентября дома встретится с "Шанхай Дрэгонс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 7 4 2 0 0 1 0 0 23-13 13 2 "Локомотив" 7 4 0 1 0 1 0 1 27-13 11 3 ЦСКА 8 4 0 0 1 0 0 3 24-25 9 4 СКА 6 3 1 0 0 1 0 1 23-15 9 5 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 6 "Северсталь" 7 4 0 0 0 0 0 3 18-16 8 7 "Динамо" Мн 6 2 1 0 1 1 0 1 16-13 8 8 "Шанхай Дрэгонс" 6 2 1 0 1 0 0 2 19-18 7 9 "Динамо" М 7 1 0 2 1 0 0 3 19-26 7 10 "Сочи" 6 1 0 1 0 1 0 3 11-18 5 11 "Лада" 6 1 0 0 0 0 0 5 10-27 2