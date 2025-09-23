Матчи пройдут 10 и 13 октября в Бресте и Минске

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) по футболу проведет два товарищеских матча против команды Белоруссии в октябре. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Первая встреча пройдет в Бресте 10 октября и начнется в 19:45 мск. 13 октября матч пройдет в Минске, игра стартует в 18:30 мск.

В сентябре сборная России в подмосковных Химках провела два матча против команды Саудовской Аравии. В первом матче сильнее были саудовские футболисты (2:1), во втором победу одержали российские игроки (3:1).

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.