"Авангард" одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 4:2 одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе "Авангарда" отметились Эндрю Потуральски (2-я минута), Василий Пономарев (15), Семен Чистяков (59) и Иван Игумнов (60). У СКА отличились Бреннан Менелл (27-я минута), Матвей Короткий (48).
Главный арбитр матча Алексей Белов провел 1000-ю игру в карьере.
"Авангард" одержал шестую победу подряд. СКА прервал серию из четырех побед. Омский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков после 7 игр. Петербургская команда набрала 9 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.
В следующем матче "Авангард" 25 сентября в гостях сыграет с челябинским "Трактором", СКА 27 сентября на выезде встретится с "Сочи".
1
"Торпедо"
7
4
2
0
0
1
0
0
23-13
13
2
"Локомотив"
7
4
0
1
0
1
0
1
27-13
11
3
ЦСКА
8
4
0
0
1
0
0
3
24-25
9
4
СКА
7
3
1
0
0
1
0
2
25-18
9
5
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
6
"Северсталь"
7
4
0
0
0
0
0
3
18-16
8
7
"Динамо" Мн
6
2
1
0
1
1
0
1
16-13
8
8
"Шанхай Дрэгонс"
6
2
1
0
1
0
0
2
19-18
7
9
"Динамо" М
7
1
0
2
1
0
0
3
19-26
7
10
"Сочи"
6
1
0
1
0
1
0
3
11-18
5
11
"Лада"
6
1
0
0
0
0
0
5
10-27
2
1
"Металлург"
8
4
1
1
1
1
0
0
31-20
14
2
"Авангард"
7
4
1
1
0
0
0
1
27-16
12
3
"Трактор"
8
3
1
0
1
1
0
2
22-24
10
4
"Нефтехимик"
7
3
1
0
0
0
0
3
20-21
8
5
"Автомобилист"
7
3
0
1
0
0
0
3
23-20
8
6
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
7
"Барыс"
7
1
1
1
0
1
0
3
17-20
7
8
"Амур"
7
2
0
0
2
0
0
3
15-18
6
9
"Сибирь"
6
1
0
2
0
0
0
3
9-12
6
10
"Ак Барс"
7
2
0
0
1
0
0
4
16-26
5
11
"Салават Юлаев"
6
0
1
0
0
1
0
4
12-20
3