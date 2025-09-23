"Авангард" одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв СКА

СКА прервал серию из четырех побед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 4:2 одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе "Авангарда" отметились Эндрю Потуральски (2-я минута), Василий Пономарев (15), Семен Чистяков (59) и Иван Игумнов (60). У СКА отличились Бреннан Менелл (27-я минута), Матвей Короткий (48).

Главный арбитр матча Алексей Белов провел 1000-ю игру в карьере.

"Авангард" одержал шестую победу подряд. СКА прервал серию из четырех побед. Омский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков после 7 игр. Петербургская команда набрала 9 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" 25 сентября в гостях сыграет с челябинским "Трактором", СКА 27 сентября на выезде встретится с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 7 4 2 0 0 1 0 0 23-13 13 2 "Локомотив" 7 4 0 1 0 1 0 1 27-13 11 3 ЦСКА 8 4 0 0 1 0 0 3 24-25 9 4 СКА 7 3 1 0 0 1 0 2 25-18 9 5 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 6 "Северсталь" 7 4 0 0 0 0 0 3 18-16 8 7 "Динамо" Мн 6 2 1 0 1 1 0 1 16-13 8 8 "Шанхай Дрэгонс" 6 2 1 0 1 0 0 2 19-18 7 9 "Динамо" М 7 1 0 2 1 0 0 3 19-26 7 10 "Сочи" 6 1 0 1 0 1 0 3 11-18 5 11 "Лада" 6 1 0 0 0 0 0 5 10-27 2