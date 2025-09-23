23 сентября, 21:45
КХЛ

"Авангард" одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв СКА

СКА прервал серию из четырех побед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 4:2 одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе "Авангарда" отметились Эндрю Потуральски (2-я минута), Василий Пономарев (15), Семен Чистяков (59) и Иван Игумнов (60). У СКА отличились Бреннан Менелл (27-я минута), Матвей Короткий (48).

Главный арбитр матча Алексей Белов провел 1000-ю игру в карьере.

"Авангард" одержал шестую победу подряд. СКА прервал серию из четырех побед. Омский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков после 7 игр. Петербургская команда набрала 9 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" 25 сентября в гостях сыграет с челябинским "Трактором", СКА 27 сентября на выезде встретится с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Торпедо"

7

4

2

0

0

1

0

0

23-13

13

2

"Локомотив"

7

4

0

1

0

1

0

1

27-13

11

3

ЦСКА

8

4

0

0

1

0

0

3

24-25

9

4

СКА

7

3

1

0

0

1

0

2

25-18

9

5

"Спартак"

8

2

0

1

1

2

0

2

25-28

9

6

"Северсталь"

7

4

0

0

0

0

0

3

18-16

8

7

"Динамо" Мн

6

2

1

0

1

1

0

1

16-13

8

8

"Шанхай Дрэгонс"

6

2

1

0

1

0

0

2

19-18

7

9

"Динамо" М

7

1

0

2

1

0

0

3

19-26

7

10

"Сочи"

6

1

0

1

0

1

0

3

11-18

5

11

"Лада"

6

1

0

0

0

0

0

5

10-27

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Металлург"

8

4

1

1

1

1

0

0

31-20

14

2

"Авангард"

7

4

1

1

0

0

0

1

27-16

12

3

"Трактор"

8

3

1

0

1

1

0

2

22-24

10

4

"Нефтехимик"

7

3

1

0

0

0

0

3

20-21

8

5

"Автомобилист"

7

3

0

1

0

0

0

3

23-20

8

6

"Адмирал"

7

2

0

1

2

0

0

2

18-15

8

7

"Барыс"

7

1

1

1

0

1

0

3

17-20

7

8

"Амур"

7

2

0

0

2

0

0

3

15-18

6

9

"Сибирь"

6

1

0

2

0

0

0

3

9-12

6

10

"Ак Барс"

7

2

0

0

1

0

0

4

16-26

5

11

"Салават Юлаев"

6

0

1

0

0

1

0

4

12-20

3

  

