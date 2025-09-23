Игрок хочет перейти в падел

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Чемпион России 2025 года по футболу нападающий Федор Смолов сохраняет мотивацию продолжать карьеру и планирует тренироваться до зимы. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник "Броук Бойз", за который Смолов выступает с августа, уступил в четвертом раунде Фонбет - Кубка России саратовскому "Соколу" (0:2). Ранее игрок допускал, что завершит карьеру в 2025 году.

"Мотивирует то, что есть еще желание, силы. Все зависит от предложений. Последний ли это матч в карьере? Пока не знаю, до зимы посмотрим, планирую тренироваться. Хочу перейти на падел", - сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.